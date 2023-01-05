Урочистостями довкола "адмірала горшкова" рф намагається відвернути увагу від невдач у війні - ВМС ЗСУ

Цитата

"У зв’язку із постійними невдачами у війні з Україною, російська федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої "спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 “адмирал флота советского союза горшков” озброєного ракетами "Циркон", церемонію відправки якого особисто очолив президент росії володимир путін.

"Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет “Циркон”, - зазначено у повідомленні.

У ВМС нагадали, що на сьогодні 16 кораблів та катерів чф рф знищено Збройними Силами України, ще декілька одиниць пошкоджено.

Доповнення

4 січня російський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом "Циркон", вирушив у далекий морський похід.