“Аналогов нєт”: путін відправив у похід фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні російський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом "Циркон", вирушив у далекий морський похід. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на пресслужбу кремля, передає УНН.
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«Сьогодні у нас важлива, якщо не сказати знаменна подія: фрегат "Адмірал Горшков" починає далекий морський похід. Цього разу корабель оснащений новітнім ракетним комплексом "Циркон", що не має аналогів. Це гіперзвукова система морського базування. росія й надалі розвиватиме бойовий потенціал збройних сил та випускатиме перспективну зброю», – заявив російський диктатор.
Міністр оборони шойгу зазначив, що маршрут військового корабля проходитиме через Атлантичний та Індійський океани, а також Середземне море. Він додав, що однією з особливостей ракет "Циркон" є здатність гарантовано долати протиракетну оборону.
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євген пригожин, близький соратник російського диктатора володимира путіна і глава групи найманців "вагнера" визнав, що його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут. Він готується звинуватити в провалі міноборони рф.