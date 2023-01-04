"Аналогов нет": путин отправил в поход фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", отправился в дальний морской поход. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на пресс-службу кремля, передает УНН.
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«Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. На этот раз корабль оснащен новейшим ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов. Это гиперзвуковая система морского базирования. россия и в дальнейшем будет развивать боевой потенциал вооруженных сил и выпускать перспективное оружие», – заявил российский диктатор.
Министр обороны Шойгу отметил, что маршрут военного корабля будет проходить через Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море. Он добавил, что одной из особенностей ракет "Циркон" является способность гарантированно преодолевать противоракетную оборону.
Напомним
евген пригожин, близкий соратник российского диктатора владимира путина и глава группы наемников "вагнера" признал, что его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут. Он готовится обвинить в провале минобороны рф.