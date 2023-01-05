Торжествами вокруг "адмирала горшкова" рф пытается отвлечь внимание от неудач в войне - ВМС ВСУ

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"В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной, российская федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 “адмирал флота советского союза горшков” вооруженного ракетами, церемонию отправки которого лично возглавил президент россии владимир путин.

"Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет “Циркон”, - говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что на сегодняшний день 16 кораблей и катеров чф рф уничтожены Вооруженными Силами Украины, еще несколько единиц повреждены.

Дополнение

4 января российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон",отправился в дальний морской поход.