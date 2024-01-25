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Кабмін спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Кабмін спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Київ • УНН

 • 20885 перегляди

Зокрема, спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів.

Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії на фінансування інших проєктів. Про це повідомляє Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів. Відтепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення напряму до міністерств через систему DREAM

- йдеться в дописі. 

Також фінансування з Фонду перехідних проєктів, перелік яких був затверджений Урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів.

У відомстві впевнені, що такі зміни дадуть змогу пришвидшити розбудову важливих соціальних проєктів.

Довідково

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії був створений восени 2022 року. 

Це спеціальний фонд у складі державного бюджету, щоб закривати значну частину потреб країни з відновлення: будівництво громадських будівель та укриттів, реконструкцію та ремонт об’єктів критичної інфраструктури, житла для ВПО та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій. 

Нагадаємо

З 1 січня в Україні збільшено компенсацію та тривалість підтримки для роботодавців, які наймають ВПО, причому вищі суми тепер прив'язані до мінімальної заробітної плати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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