Кабмин упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на финансирование других проектов. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, передает УНН.

Детали

В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов. Отныне общины смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему DREAM - говорится в заметке.

Также финансирование из Фонда переходных проектов, перечень которых был утвержден Правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при условии своевременного использования целевых средств.

В ведомстве уверены, что такие изменения позволят ускорить развитие важных социальных проектов.

Справочно

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии был создан осенью 2022 года.

Это специальный фонд в составе государственного бюджета, чтобы закрывать значительную часть потребностей страны по восстановлению: строительство общественных зданий и укрытий, реконструкцию и ремонт объектов критической инфраструктуры, жилья для ВПЛ и лиц, потерявших его в результате военных действий.

Напомним,

С 1 января в Украине увеличена компенсация и продолжительность поддержки для работодателей, которые нанимают ВПЛ, причем более высокие суммы теперь привязаны к минимальной заработной плате.