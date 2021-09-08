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Ураган "Іда": кількість жертв у США перевищила 70 осіб

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Щонайменше 71 людина загинула у восьми штатах США через повені, спричинені ураганом “Іда”. Про це повідомляє УНН за даними ABC News.

Деталі

У Луїзіані загинуло 15 людей. Учора Департамент охорони здоров’я Луїзіани підтвердив в окрузі Сент-Таммані ще дві смерті, пов’язані з ураганом: 68-річний чоловік впав із даху під час ремонтних робіт пошкоджень, які завдало стихійне лихо, і 71-річний чоловік помер через брак кисню під час тривалого вимкнення електроенергії.

На північному сході загинуло понад 52 людини. У поліції округу Вестчестер, штат Нью-Йорк, у понеділок підтвердили, що виявили тіло жінки, яка зникла безвісти під час повені минулого тижня.

Наразі бригада з 26 тис. робітників відновлює пошкоджені лінії електропередач. Лише в Луїзіані і Міссісіпі ураган “Іда” пошкодив або зруйнував 30 679 опор, 36 469 проводів і 5 959 трансформаторів.

В окрузі Лафурш приблизно 14 тис. людей залишилися без даху над головою, оскільки ураган зруйнував 75% будівель.

За даними Національної метеорологічної служби США, в Луїзіані прогнозують нові опади, які призведуть до ще більших затоплень.

Нагадаємо

Ураган “Іда” 29 серпня сколихнув штат Луїзіана як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один із найсильніших штормів із часів урагану “Катріна” 2005 року.

Через “Іду” річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Унаслідок цього сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждало десятеро.

Без світла залишилося понад мільйон людей. У Новому Орлеані через відсутність електроенергії ввели комендантську годину.

Згодом “залишки” урагану “Іда” дійшли до східного узбережжя США.

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