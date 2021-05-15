УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера заключного місяця сезону

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У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру”, а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

У підсумку виграш святкував Єгор Назарина із “Зорі” — 34 відсотки голосів. На десять відсотків він обігнав Віталія Буяльського.

У голосуванні за топ-наставника брали участь переможці номінації “Найкращий тренер туру”, а також наставник “Колоса” Руслан Костишин, чия команда посіла четверте підсумкове місце сезону 2020/21 років.

Виграш тут дістався Мірчі Луческу із “Динамо” — 54 відсотки голосів.

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Головний наставник “Олександрії” покинув посаду в футбольному клубі.