УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера заключного місяця сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, у боротьбі за найкращого футболіста та наставника — перемогли представники “Зорі” та “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
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У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру”, а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.
У підсумку виграш святкував Єгор Назарина із “Зорі” — 34 відсотки голосів. На десять відсотків він обігнав Віталія Буяльського.
У голосуванні за топ-наставника брали участь переможці номінації “Найкращий тренер туру”, а також наставник “Колоса” Руслан Костишин, чия команда посіла четверте підсумкове місце сезону 2020/21 років.
Виграш тут дістався Мірчі Луческу із “Динамо” — 54 відсотки голосів.
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