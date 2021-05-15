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УПЛ объявила лучшего игрока и тренера заключительного месяца сезона

Киев • УНН

 • 14600 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, в борьбе за лучшего футболиста и наставника — победили представители “Зари” и “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

УПЛ объявила лучшего игрока и тренера заключительного месяца сезона

Детали

В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации “Лучший игрок тура”, а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение майских туров и заслужили право принять участие в голосовании.

В итоге выигрыш праздновал Егор Назарин с “Зари” — 34 процента голосов. На десять процентов он обогнал Виталия Буяльского.

В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации “Лучший тренер тура”, а также наставник “Колоса” Руслан Костышин, чья команда заняла четвертое итоговое место сезона 2020/21 годов.

Выигрыш здесь достался Мирчи Луческу с “Динамо” — 54 процента голосов.

Стоит напомнить

Главный наставник “Александрии” покинул должность в футбольном клубе.

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