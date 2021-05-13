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Головний наставник "Олександрії" покинув посаду в футбольному клубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Керівництво футбольного клубу "Олександрія" та головний тренер Володимир Шаран прийняли рішення про завершення співпраці. Про це сказано на сайті команди, передає УНН.

Головний наставник "Олександрії" покинув посаду в футбольному клубі

Цитата:

"За час нашої співпраці, команда завоювала бронзові нагороди чемпіонату, виступала в Лізі Європи. Це були найкращі часи для нас усіх. Ми виступали дуже пристойно. У поєдинках з грандами, непросто не програвали, але й навіть могли перемагати. Це були часи великого успіху для нашого футбольного клубу. Але, звичайно, на ряду з перемогами бувають і спади, і поразки. Особисто для мене дуже прикро, що цей рік ми закінчили чемпіонат Прем’єр Ліги не на тому місці, на якому хотілося б. Але це футбол. Сподіваюся, що надалі футбольний клуб буде досягати хороших успіхів. Зараз, дійсно, і для мене особисто, і для тренерського штабу потрібна перерва. Було дуже важко психологічно. Я дуже вдячний усім працівникам і особисто Сергію Анатолійовичу за співпрацю. Я говорю "до побачення", я не говорю "прощай", — відзначив Шаран.

Деталі

49-річний Шаран очолював головну команду олександрійців загалом 10 років: з січня 2010 року до грудня 2011 року та з 2013 року до сьогоднішнього дня. За цей час він двічі вивів "Олександрію" з 1-го місця у Першій лізі до Прем'єр-ліги.

У сезоні 2015/16 років команда Шарана посіла шосте місце в УПЛ і вперше в історії здобула право виступати в єврокубках. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи влітку 2017 року "Олександрія" пройшла румунську "Астру", а в другому вибула зі змагань після двобою з білоруським "БАТЕ". За підсумками сезону 2018/19 років команда Шарана вперше посіла третє місце в УПЛ, у сезоні 2019/20 виступала в груповому раунді Ліги Європи. Сезон 2020/2021 команда завершила Чемпіонат на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Доповнення

Підготовку до наступного сезону команда розпочне з новим головним тренером. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше.

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