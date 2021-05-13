Главный наставник "Александрии" покинул должность в футбольном клубе

Цитата:

"За время нашего сотрудничества, команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень прилично. В поединках с грандами, просто не проигрывали, но и даже могли побеждать. Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба. Но, конечно, на ряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат Премьер Лиги не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол. Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас, действительно, и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично Сергею Анатольевичу за сотрудничество. Я говорю "до свидания" , я не говорю "прощай", - отметил Шаран.

Детали

49-летний Шаран возглавлял главную команду александрийцев в общем 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до сегодняшнего дня. За это время он дважды вывел "Александрию" с 1-го места в Первой лиге в Премьер-лигу.

В сезоне 2015/16 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы летом 2017 года "Александрия" прошла румынскую "Астру", а во втором выбыла из соревнований после поединка с белорусским "БАТЭ". По итогам сезона 2018/19 годов команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 выступала в групповом раунде Лиги Европы. Сезон 2020/2021 команда завершила Чемпионат на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

Дополнение

Подготовку к следующему сезону команда начнет с новым главным тренером. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.