УНН виграв суд у “Енергоатома”

Так, юристи “Енергоатома” намагалися визнати недостовірною інформацію журналістів про те, що т.в.о. голови компанії Петро Котін за квітень-травень минулого року отримав 421 тисячу гривень зарплати, попри урядові обмеження на час карантину в розмірі 47 230 грн щомісячно. Свою позицію юристи аргументували тим, що їх шеф отримував 47 230 грн щомісяця, а решта була не зарплата, а премія разом з зарплатою з іншого місця роботи за сумісництвом — Запорізької АЕС. Утім, суд доводи “Енергоатома” відхилив і підтримав позицію УНН.

Додамо, що УНН намагався дізнатися розмір зарплати Котіна, проте в “Енергоатомі” цю інформацію називали таємницею.

“Котіним П.Б. 18.04.2020 подано електронну декларацію із поміткою "Форма змін“ за 2020 рік, згідно з якою 08.04.2020 ним отримано від ДП "НАЕК Енергоатом“ 125 905 грн в якості заробітної плати за основним місцем роботи. 17.05.2020 Котіним П.Б. подано електронну декларацію із поміткою "Форма змін“ за 2020 рік, згідно з якою 17.05.2020 ним отримано від ДП "НАЕК Енергоатом“ 296 309 грн в якості заробітної плати за основним місцем роботи. Загальний розмір коштів, отриманих як заробітна плата за основним місцем роботи у квітні-травні 2020 року склав 422 214 грн. При цьому вказані електронні декларації не містять відомостей про те, що вказані кошти отримані як заробітна плата на посаді генерального директора ВП ЗАЕС, а декларації подані Котіним П.Б. саме як т.в.о. Президента ДП "НАЕК Енергоатом“...

Таким чином, враховуючи встановлені судом обставини, вбачається, що наведені висловлювання про заробітну плату Котіна П.Б. у квітні-травні 2020 року у розмірі 421 тис. грн не можуть беззаперечно вважатися такими, що не відповідають дійсності, враховуючи відкриті дані про доходи вказаної особи на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції”, — вказано у рішенні суду.

Також суд задовольнив позов УНН до “Енергоатома” з вимогою компенсувати витрати на юридичний захист в суді.

Окремо слід нагадати, що Котін отримував премії на тлі рекордних збитків “Енергоатома” в понад 5 млрд грн у 2020 році.

Доповнення

Минулого року УНН виявив підготовку контракту “Енергоатома” з російським Газпромом на 73 млрд грн. Саме на таку суму Україна збиралася замовити у підсанкційної дочки Газпрому, компанії Skoda JS, обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Деталі тут.