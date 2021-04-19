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УНН виграв суд у “Енергоатома”

УНН виграв суд у “Енергоатома”

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Господарський суд Києва відмовив юристам “Енергоатома” у задоволенні позову проти інформаційного агентства УНН та зобов’язав державну енергетичну компанію покрити витрати УНН на юридичний захист.

Так, юристи “Енергоатома” намагалися визнати недостовірною інформацію журналістів про те, що т.в.о. голови компанії Петро Котін за квітень-травень минулого року отримав 421 тисячу гривень зарплати, попри урядові обмеження на час карантину в розмірі 47 230 грн щомісячно. Свою позицію юристи аргументували тим, що їх шеф отримував 47 230 грн щомісяця, а решта була не зарплата, а премія разом з зарплатою з іншого місця роботи за сумісництвом — Запорізької АЕС. Утім, суд доводи “Енергоатома” відхилив і підтримав позицію УНН.

Додамо, що УНН намагався дізнатися розмір зарплати Котіна, проте в “Енергоатомі” цю інформацію називали таємницею.

“Котіним П.Б. 18.04.2020 подано електронну декларацію із поміткою "Форма змін“ за 2020 рік, згідно з якою 08.04.2020 ним отримано від ДП "НАЕК Енергоатом“ 125 905 грн в якості заробітної плати за основним місцем роботи. 17.05.2020 Котіним П.Б. подано електронну декларацію із поміткою "Форма змін“ за 2020 рік, згідно з якою 17.05.2020 ним отримано від ДП "НАЕК Енергоатом“ 296 309 грн в якості заробітної плати за основним місцем роботи. Загальний розмір коштів, отриманих як заробітна плата за основним місцем роботи у квітні-травні 2020 року склав 422 214 грн. При цьому вказані електронні декларації не містять відомостей про те, що вказані кошти отримані як заробітна плата на посаді генерального директора ВП ЗАЕС, а декларації подані Котіним П.Б. саме як т.в.о. Президента ДП "НАЕК Енергоатом“...

Таким чином, враховуючи встановлені судом обставини, вбачається, що наведені висловлювання про заробітну плату Котіна П.Б. у квітні-травні 2020 року у розмірі 421 тис. грн не можуть беззаперечно вважатися такими, що не відповідають дійсності, враховуючи відкриті дані про доходи вказаної особи на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції”, — вказано у рішенні суду.

Також суд задовольнив позов УНН до “Енергоатома” з вимогою компенсувати витрати на юридичний захист в суді.

Окремо слід нагадати, що Котін отримував премії на тлі рекордних збитків “Енергоатома” в понад 5 млрд грн у 2020 році.

Доповнення

Минулого року УНН виявив підготовку контракту “Енергоатома” з російським Газпромом на 73 млрд грн. Саме на таку суму Україна збиралася замовити у підсанкційної дочки Газпрому, компанії Skoda JS, обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Деталі тут

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