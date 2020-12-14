Зарплату керівництва державного “Енергоатому” тримають у таємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. “Енергоатом” не розголошує розмір зарплати керівництва, посилаючись на охорону персональних даних. Тим часом декларації чиновників фіксують виплати на сотні тисяч гривень в місяць, повідомляє УНН.
Зокрема “Енергоатом” приховує зарплату в.о. очільника підприємства Петра Котіна. У карантин він отримував майже в 10 разів більше, ніж мав би, з огляду на урядове обмеження. В “Енергоатомі” пояснили це виплатою премій за досягнені результати. Водночас збиток “Енергоатому” сягнув вже 5 млрд грн, тож, які “заслуги” — невідомо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардеп обурився непомірно дорогою закупівлею російських гайок для українських АЕС
Не розкрив зарплату державного діяча Котіна і в.о. міністра енергетики Юрій Бойко. У підписаній ним відповіді на запит УНН також посилаються на персональні дані.
“Відповідно до закону України "Про захист персональних даних“ запитувана інформація відноситься до категорії "персональні дані“, а саме: відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована та є об’єктом захисту”, — повідомив Бойко.
Тож, у скільки обходиться платникам податків утримання керівника збиткового “Енергоатому” — достовірно невідомо. Так само невідомим залишається розмір зарплати заступників Котіна. У серпні Якоб Хартмут отримав 255 897 грн, а Герман Галущенко 278 034 грн.
Тим часом фінансові звіти “Енергоатому” фіксують, що керівництво компанії різко збільшило “інші операційні витрати”, що також не пояснюється.
Нагадаємо, службові особи Запорізької АЕС ДП НАЕК “Енергоатом” підозрюються у розкраданнях на безкоштовному молоці.