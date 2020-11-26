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Чиновників Запорізької АЕС звинуватили у розкраданнях на безкоштовному молоці атомникам

Чиновників Запорізької АЕС звинуватили у розкраданнях на безкоштовному молоці атомникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Службові особи Запорізької АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" підозрюються у розкраданнях на харчуванні атомників. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Відповідне кримінальне провадження №12018080000000391 відкрите ще у грудні 2018 року, за статтею ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.). Втім, слідство тривало і у 2020 році.

Слідчі встановили, що службові особи АЕС вступили у злочинну змову з ТОВ "Комбінат громадського харчування АЕС" і заволоділи 60 млн грн.

"У період з 2015 року по 2019 рік невстановлені службові особи ВП ЗАЕС ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ "Комбінат громадського харчування АЕС" та іншими невстановленими особами, вчиняють системне розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на організацію лікувально-профілактичного харчуванням персоналу ВП "Запорізька АЕС", в результаті чого завдали збитків на суму понад 60000000,00 гривень", - зазначено у матеріалах слідства.

Схема наступна: "на папері" збільшувалася кількість атомників, яким за інструкцією потрібні безкоштовні молоко і сік.

"За вказаними договорами кількість осіб, які нібито необхідно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням у ВП "Запорізька АЕС" - 4 349 осіб на добу, безкоштовним молоком - 1200 осіб на добу і соком (пектином) - 174 осіб на добу, в той час як фактична щодобова відвідуваність атестованих з особливо шкідливими умовами праці працівників становить 3298 осіб на добу.

Реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, службові особи ТОВ "Комбінат громадського харчування АЕС", щодня надавали ЛПХ на 1051 особу менше, ніж осіб щодо кількості яких було укладено вищезазначені договори на забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням. У той же час, коригування актів фактично наданих послуг не здійснювався, на підставі чого службові особи ВП "Запорізька АЕС" безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства", - вказують слідчі.

Додамо, що з 1985 року на Запорізький АЕС працював нинішній керівник "Енергоатома" Петро Котін. У серпні 2019 року він був призначений на посаду генерального директора ВП "Запорізька АЕС", а у 2020 році – став керувати "Енергоатомом". До нього керували ЗАЕС Олександр Остаповець та Володимир Пишний.

Водночас, підозрюване у розкраданнях ТОВ "Комбінат громадського харчування АЕС" - і донині один із головних постачальників ЗАЕС. У 2020 році у цієї компанії Запорізька АЕС закупилася майже на 80 млн грн. У минулому місяці ЗАЕС віддав "годувальникам" 36,6 млн грн.

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