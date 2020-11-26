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Чиновников Запорожской АЭС обвинили в хищениях на бесплатном молоке атомщикам

Чиновников Запорожской АЭС обвинили в хищениях на бесплатном молоке атомщикам

Киев  •  УНН

 • 22595 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Должностные лица Запорожской АЭС ГП НАЭК "Энергоатом" подозреваются в хищениях на питании атомщиков. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Соответствующее уголовное производство №12018080000000391 открыто еще в декабре 2018 года, по статье ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.). Впрочем, следствие продолжалось и в 2020 году.

Следователи установили, что должностные лица АЭС вступили в преступный сговор с ООО "Комбинат общественного питания АЭС" и завладели 60 млн грн.

"В период с 2015 года по 2019 год неустановленные должностные лица ОП ЗАЭС ГП НАЭК "Энергоатом", действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами ООО "Комбинат общественного питания АЭС" и другими неустановленными лицами, совершают системное хищения бюджетных средств путем заключения договоров на организацию лечебно-профилактического питания персонала ОП "Запорожская АЭС", в результате чего нанесли ущерб на сумму более 60000000,00 гривен", - говорится в материалах следствия.

Схема следующая: "на бумаге" увеличивалось количество атомщиков, которым по инструкции нужны бесплатные молоко и сок.

"По указанным договорам количество лиц, которые якобы необходимо обеспечить лечебно-профилактическим питанием в ОП "Запорожская АЭС" - 4349 человек в сутки, бесплатным молоком - 1200 человек в сутки и соком (пектином) - 174 человек в сутки, в то время как фактическая суточная посещаемость аттестованных с особо вредными условиями труда работников составляет 3298 человек в сутки.

Реализуя преступный умысел на завладение бюджетными средствами, должностные лица ООО "Комбинат общественного питания АЭС", ежедневно предоставляли ЛПХ на 1051 человека меньше, чем человек по количеству которых было заключено вышеуказанные договоры на обеспечение лечебно-профилактическим питанием. В то же время, корректировка актов фактически предоставленных услуг не осуществлялась, на основании чего должностные лица ОП "Запорожская АЭС" безосновательно перечислили бюджетные средства на счет указанного предприятия", - указывают следователи.

Добавим, что с 1985 года на Запорожской АЭС работал нынешний руководитель "Энергоатома" Петр Котин. В августе 2019 года он был назначен на должность генерального директора ОП "Запорожская АЭС", а в 2020 году - стал руководить "Энергоатомом". До него руководили ЗАЭС Александр Остаповец и Владимир Пышный.

В то же время, подозреваемое в хищениях ООО "Комбинат общественного питания АЭС" - и по сей день один из главных поставщиков ЗАЭС. В 2020 году в этой компании Запорожская АЭС закупилась почти на 80 млн грн. В прошлом месяце ЗАЭС отдал "кормильцам" 36,6 млн грн.

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