Зарплату руководства государственного "Энергоатома" держат в тайне

В частности, "Энергоатом" скрывает зарплату и.о. руководителя предприятия Петра Котина. В карантин он получал почти в 10 раз больше, чем должен, учитывая правительственные ограничения. В "Энергоатоме" объяснили это выплатой премий за достигнутые результаты. В то же время убытки "Энергоатома" достигли уже 5 млрд грн, поэтому, какие "заслуги" - неизвестно.

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Не раскрыл зарплату государственного деятеля Котина и и.о. министра энергетики Юрий Бойко. В подписанном им ответе на запрос УНН также ссылаются на персональные данные.

"Согласно закону Украины "О защите персональных данных" запрашиваемая информация относится к категории "персональные данные", а именно: сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано и является объектом защиты", - сообщил Бойко.

Поэтому, во сколько обходится налогоплательщикам содержание руководителя убыточного "Энергоатома" - достоверно неизвестно. Так же неизвестным остается размер зарплаты заместителей Котина. В августе Якоб Хартмут получил 255 897 грн, а Герман Галущенко 278 034 грн.

Между тем финансовые отчеты "Энергоатома" фиксируют, что руководство компании резко увеличило "другие операционные расходы", что также не объясняется.

Напомним, должностные лица Запорожской АЭС ГП НАЭК "Энергоатом" подозреваются в хищениях на бесплатном молоке.