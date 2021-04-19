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УНН выиграл суд у "Энергоатома"

УНН выиграл суд у "Энергоатома"

Киев  •  УНН

 • 15941 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Хозяйственный суд Киева отказал юристам "Энергоатома" в удовлетворении иска против информационного агентства УНН и обязал государственную энергетическую компанию покрыть расходы УНН на юридическую защиту.

Так, юристы "Энергоатома" пытались признать недостоверной информацию журналистов о том, что вр.и.о. главы компании Петр Котин за апрель-май прошлого года получил 421 000 гривен зарплаты, несмотря на правительственные ограничения на время карантина в размере 47 230 грн ежемесячно. Свою позицию юристы аргументировали тем, что их шеф получал 47 230 грн ежемесячно, а остальное было не зарплата, а премия вместе с зарплатой с другого места работы по совместительству - Запорожской АЭС. Впрочем, суд доводы "Энергоатома" отклонил и поддержал позицию УНН.

Добавим, что УНН пытался узнать размер зарплаты Котина, однако в "Энергоатоме" эту информацию называли тайной.

"Котиным П.Б. 18.04.2020 подано электронную декларацию с пометкой "Форма изменений" за 2020 год, согласно которой 08.04.2020 им получено от ГП "НАЭК Энергоатом" 125 905 грн в качестве заработной платы по основному месту работы. 17.05.2020 Котиным П.Б. подано электронную декларацию с пометкой "Форма изменений" за 2020 год, согласно которой 17.05.2020 им получено от ГП "НАЭК Энергоатом" 296 309 грн в качестве заработной платы по основному месту работы. Общий размер средств, полученных как заработная плата по основному месту работы в апреле-мае 2020 года составил 422 214 грн. При этом указанные электронные декларации не содержат сведений о том, что указанные средства получены в качестве заработной платы в должности генерального директора ОП ЗАЭС, а декларации представлены Котиным П.Б. именно как вр.и.о. Президента ГП "НАЭК Энергоатом"...

Таким образом, учитывая установленные судом обстоятельства, следует, что приведенные высказывания о заработной плате Котина П.Б. в апреле-мае 2020 года в размере 421 тыс. грн не могут беспрекословно считаться не соответствующими действительности, учитывая открытые данные о доходах указанного лица на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - указано в решении суда.

Также суд удовлетворил иск УНН к "Энергоатому" с требованием компенсировать расходы на юридическую защиту в суде.

Отдельно следует напомнить, что Котин получал премии на фоне рекордных убытков "Энергоатома" в более 5 млрд грн в 2020 году.

Дополнение

В прошлом году УНН обнаружил подготовку контракта "Энергоатома" с российским Газпромом на 73 млрд грн. Именно на такую сумму Украина собиралась заказать у подсанкционной дочки Газпрома, компании Skoda JS, оборудование для достройки Хмельницкой АЭС. Детали здесь.

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