UNITED24 вдалося зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви надійшли зі 110 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За 7 місяців існування UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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«Не зупиняємося. Масштабуватимемо платформу та допомогу Україні.
Надалі більше потужних проєктів, міжнародної співпраці і топових амбасадорів. Продовжуємо створювати державний фандрейзинг. Щотижневі публічні звіти, тисячі придбаних необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових», - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів.
«Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів», - додав віцепрем'єр.
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