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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 40887 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 77794 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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31 березня, 15:02 • 109752 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 159494 перегляди

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31 березня, 12:29 • 183703 перегляди

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31 березня, 08:30 • 224904 перегляди

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UNITED24 вдалося зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви надійшли зі 110 країн

UNITED24 вдалося зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви надійшли зі 110 країн

Київ • УНН

 • 699464 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За 7 місяців існування UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

«Не зупиняємося. Масштабуватимемо платформу та допомогу Україні.

Надалі більше потужних проєктів, міжнародної співпраці і топових амбасадорів. Продовжуємо створювати державний фандрейзинг. Щотижневі публічні звіти, тисячі придбаних необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових», - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів.

«Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів», - додав віцепрем'єр.

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