UNITED24 удалось собрать более 237 млн долларов. Пожертвования поступили из 110 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За 7 месяцев существования UNITED24 граждане 110 стран пожертвовали более 237 миллионов долларов. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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«Не останавливаемся. Будем масштабировать платформу и помощь Украине.
В дальнейшем больше мощных проектов, международного сотрудничества и топовых послов. Продолжаем создавать государственный фандрейзинг. Еженедельные публичные отчеты, тысячи приобретенных необходимых аппаратов для медиков и оборудования для военных», – написал Федоров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что уже в этом месяце первые беспилотники создадут флот морских дронов.
«О результатах их работы в скором времени узнаете из новостей и по расстроенным лицам российских пропагандистов», - добавил вице-премьер.
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