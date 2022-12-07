UNITED24 удалось собрать более 237 млн долларов. Пожертвования поступили из 110 стран

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«Не останавливаемся. Будем масштабировать платформу и помощь Украине.

В дальнейшем больше мощных проектов, международного сотрудничества и топовых послов. Продолжаем создавать государственный фандрейзинг. Еженедельные публичные отчеты, тысячи приобретенных необходимых аппаратов для медиков и оборудования для военных», – написал Федоров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уже в этом месяце первые беспилотники создадут флот морских дронов.

«О результатах их работы в скором времени узнаете из новостей и по расстроенным лицам российских пропагандистов», - добавил вице-премьер.

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