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Умєров сподівається, що F-16 будуть доставлені дуже скоро

Умєров сподівається, що F-16 будуть доставлені дуже скоро

Київ • УНН

 • 23558 перегляди

Міністр оборони України очікує отримати винищувачі F-16 від союзників "дуже, дуже скоро". На запитання, скільки Київ очікує отримати, Умєров відповів: «Нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати».

Міністр оборони Рустем Умєров сподівається, що Україна отримає винищувачі F-16 дуже скоро. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, та додав, що близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить із запізненням, передає УНН.

Умєров сказав, що очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені, "сподіваюся, дуже, дуже скоро".

На запитання, скільки Київ очікує отримати, Умєров відповів: "Нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати".

"На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу... пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд з експлуатації та технічного обслуговування, і ми працюємо над модернізацією або залученням нових платформ", - розповів Умєров.

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За його словами, Україна вдячна за надану партнерам військову допомогу та зброю, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно. Кожна затримка йшла на користь значно більшому та краще оснащеному ворогу України, з лінією фронту, яка простягалася на 1200 км (750 миль).

Доповнення

Міністр закордонних справ країни Аджа Лябіб заявила, що Бельгія поставить 30 своїх винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що озброєння, яке буде надаватися Україні Бельгією в рамках безпекової угоди, включаючи і літаки F-16, ЗСУ зможуть використовувати на українській території.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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