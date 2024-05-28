Умеров надеется, что F-16 будут доставлены очень скоро

Министр обороны Рустем Умеров надеется, что Украина получит истребители F-16 очень скоро. Об этом он сказал в интервью Reuters, и добавил, что около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает с опозданием, передает УНН.

Умеров сказал, что ожидает, что истребители F-16 будут доставлены, "надеюсь, очень, очень скоро".

На вопрос, сколько Киев ожидает получить, Умеров ответил: «Нам нужно столько, сколько мы можем получить».

«На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала... пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд по эксплуатации и техническому обслуживанию, и мы работаем над модернизацией или привлечением новых платформ», - рассказал Умеров.

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

По его словам, Украина благодарна за предоставленную партнерам военную помощь и оружие, но только половина обещанных поставок поступила вовремя. Каждая задержка шла на пользу значительно большему и лучше оснащенному врагу Украины, с линией фронта, которая простиралась на 1200 км (750 миль).

Дополнение

Министр иностранных дел страны Аджа Лябиб заявила, что Бельгия поставит 30 своих истребителей F-16 Украине до 2028 года.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что вооружение, которое будет предоставляться Украине Бельгией в рамках соглашения по безопасности, включая и самолеты F-16, ВСУ смогут использовать на украинской территории.