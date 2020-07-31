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Ультрас відповіли Суркісам: закликали фанів ділитися емоціями та хештегом #ДинамоБезСуркісів

Ультрас відповіли Суркісам: закликали фанів ділитися емоціями та хештегом #ДинамоБезСуркісів

Київ • УНН

 • 21413 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Учора відбулося офіційне представлення екснаставника "Шахтаря" Мірчі Луческу на посту головного тренера "Динамо". Захід проходив в режимі онлайн-трансляції, без участі уболівальників, гравців тощо. WBC Ультрас Динамо відреагували на подію дописом у Facebook, передає УНН.

"Нам надходить багато запитань від вболівальників, які так само обурені призначенням Мірчі Луческу головним тренером нашого Славетного Клубу. Найчастіше питають: "Що з цим робити?".

Поки що найкращою допомогою стануть повідомлення на ваших сторінках в соціальних мережах з хештегами #ДинамоБезСуркісів #ДинамоБезЛуческу.

Пишіть скільки років ви вболіваєте за Динамо, коли вперше потрапили на стадіон та свої емоції в той момент, коли ганебна фраза "Луческу - головний тренер Динамо" стала вершиною того становища, в якому опинився клуб за останні десять років", - сказано в повідомленні.

Ультрас також нагадали, що "Динамо" - це гордість всієї України, а не філіал партії, до якої входить Суркіс-старший.

Під дописом вже чимало відгуків фанатів, які пишуть про "шок", "розчарування" і відмову надалі вболівати за столичний ФК.

Нагадаємо, учора Суркіс емоційно коментував протестні настрої фанатів клубу по відношенню до рішення запросити Луческу.

"Хочуть управляти командою, будь ласка, тільки нехай грошики сюди занесуть", - сказав він.

Також нагадаємо, 28 липня ультрас влаштували румунському фахівцеві обіцяний "теплий прийом". З димовими шашками та фаєрами під стадіоном ім. Лобановського вони скандували: "Суркіси - ганьба Динамо".

Фани пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним і політика.

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