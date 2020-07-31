Ультрас ответили Суркисам: призвали фанатов делиться эмоциями и хэштегом #ДинамоБезСуркісів
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Вчера состоялось официальное представление экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо". Мероприятие проходило в режиме онлайн-трансляции, без участия болельщиков, игроков и тому подобное. WBC Ультрас Динамо отреагировали на событие сообщением в Facebook, передает УНН.
"Нам поступает много вопросов от болельщиков, которые так же возмущены назначением Мирчи Луческу главным тренером нашего Славного Клуба. Чаще всего спрашивают: "Что с этим делать?".
Пока лучшей помощью станут сообщения на ваших страницах в социальных сетях с хэштегом #ДинамоБезСуркісів #ДинамоБезЛуческу.
Пишите сколько лет вы болеете за Динамо, когда впервые попали на стадион и свои эмоции в тот момент, когда позорная фраза "Луческу - главный тренер Динамо" стала вершиной того положения, в котором оказался клуб за последние десять лет", - говорится в сообщении.
Ультрас также напомнили, что "Динамо" - это гордость всей Украины, а не филиал партии, в которую входит Суркис-старший.
Под сообщением уже немало отзывов фанатов, которые пишут о "шоке", "разочаровании" и отказе в дальнейшем болеть за столичный ФК.
Напомним, вчера Суркис эмоционально комментировал протестные настроения фанатов клуба по отношению к решению пригласить Луческу.
"Хотят управлять командой, пожалуйста, только пусть денежки сюда занесут", - сказал он.
Также напомним 28 июля ультрас устроили румынскому специалисту обещанный "теплый прием". С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского они скандировали: "Суркіси - ганьба Динамо".
Фаны объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним и политика.