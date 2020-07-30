Суркіс онлайн представив Луческу на посту головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Сьогодні в режимі онлайн-конференції з обмеженою кількістю учасників відбулося представлення Мірчі Луческу на посту головного тренера "Динамо", передає УНН.
Президент столичного клубу Ігор Суркіс сказав, що вибір Луческу - це його рішення, яке потрібно сприймати як даність.
"Було багато пересудів і людей, які, м'яко кажучи, не приймають (цього рішення, - ред). У нас, на жаль, люди ще не звикли до цивілізованого ставлення", - сказав Суркіс.
Він запевнив, що як президент ФК намір підтримувати Мірчі, уточнивши, що "конкретну трансферну політику клубу з ним ще не обговорювали".
Під час представлення Луческу на онлайн-зв'язку була присутня обмежена кількість ЗМІ, представники яких цікавилися, зокрема, завданнями нового тренера, тим, як відзначали його день народження, а також долею Олексія Михайличенка.
Суркіс уточнив, що з гравцями "Динамо" Луческу ще не знайомився, і це станеться сьогодні.
Президент "Динамо" емоційно прокоментував протести ультрас проти призначення Луческу.
"Хочуть управляти командою, будь ласка, тільки нехай грошики сюди занесуть", - сказав Суркіс.
Його спілкування з журналістами тривало 19 хвилин, після чого на питання відповідав Луческу.
Як відомо, київський футбольний клуб "Динамо" погодив контракт із румунським фахівцем Мірчею Луческу та оголосив екснаставника донецького "Шахтаря" головним тренером столичного гранда 23 липня.
Ультрас "Динамо", футбольні експерти, коментатори та динамівці розкритикували призначення Луческу. Фанати відразу пригрозили масштабними акціями протесту.
28 липня ультрас влаштували румунському фахівцеві обіцяний "теплий прийом".
З димовими шашками та фаєрами під стадіоном ім. Лобановського вони скандували: "Суркіси - ганьба Динамо".
Ультрас пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним і політика.
Крім того, Григорія Суркіса вони звинуватили у спробах знищити київських ультрас.