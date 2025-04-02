Укрзалізниця відновлює ІТ-системи вантажної вертикалі після кібератаки: деталі та терміни
Київ • УНН
Укрзалізниця відновлює IТ-системи вантажної вертикалі, пріоритет - фінансова звітність. Тривають роботи над АСК ВП УЗ, частково відновлять Е_Портал УЗ-КАРГО до 06.04.2025.
Укрзалізниця відновлює ІТ-системи вантажної вертикалі, пріоритет – фінансова звітність, також тривають роботи над відновленням роботи АСК ВП УЗ, частково планують відновити Е_Портал УЗ-КАРГО до кінця тижня, повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов у Facebook, пише УНН.
Інформуємо про черговість відновлення застосунків та автоматизованих систем вантажної вертикалі АТ "Укрзалізниця"! Перший пріоритет - відновлення касової фінансової звітності
З його слів, ідеться про:
- відновлення роботи АРМ ТВК/АРМ ТВК-КОРДОН - автоматизований інструмент для обробки, таксування перевізного документа. Термін - 01.04.2025 (наразі вже працює в тестовому режимі);
- запуск АРМ ЄТехПД, щоб ЄРЦ могли розраховувати та вводити до автоматизованих систем первинні перевізні документи, ГУ-46, ФДУ-92. Термін - 03.04.2025;
- формування спрощеної системи введення інформації з первинних паперових документів з наявним сальдо на 22.03.2025. При впровадженні спрощеної форми введення інформації з первинних паперових документів ЄРЦ зможе вводити платежі та разом зі станціями та ПКОПД будуть вводити загальну інформацію про нараховані платежі з документів, що дасть змогу оперативного контролю сальдо на рахунках клієнтів і недопущення дебіторської заборгованості на період відновлення працездатності автоматизованих систем з вантажних залізничних перевезень. Термін - 03.04.2025;
- відновлення роботи картотек вантажних вагонів (АБД ПВ) та спеціалізованого рухомого складу (АБД СРС). Термін - відновлено в тестовому режимі;
- тимчасовий інструмент контролю за наявністю коштів на рахунку клієнтів (сальдо). Термін - 03.04.2025;
- відновлення реєстрації податкових накладних по авансових платежах клієнтів шляхом збору інформації про проведені оплати безпосередньо з системи Клієнт-банк. Термін - 03.04.2025. Реєстрація податкових накладних буде відбуватися через застосунок МЕдок. Відновлення МЕдок заплановано 02.04.2025.
Одне із головних завдань - відновлення роботи АСК ВП УЗ, яка є головною автоматизованою системою вантажних перевезень. Це дозволить забезпечити ІТ-підтримку перевізного процесу (в тому числі слідкуванням за станом і знаходженням вантажних вагонів). Роботи з відновлення АСК ВП УЗ тривають, терміни поки не визначені
Щодо Е_Порталу:
Часткове відновлення роботи Особистого кабінету Е_Портал УЗ-КАРГО - до кінця тижня (06.04.2025). Скорочений функціонал.
Щодо надання переліків списання коштів з особових рахунків відправників
Перелік списання коштів з особових рахунків відправників, зі слів Ткачова, буде відновлено після перевірки та введення в інформаційну систему перевізних документів, що були оформлені в паперовому вигляді з 23.03.2025 до 03.04.2025.
"Через велику кількість оформлених паперових документів (понад 50 тис.) процес перевірки документів та внесення в інформаційну систему УЗ може зайняти період від 20-60 діб", - зазначив Ткачов.
Щодо відновлення надання інформації по дислокації вантажних вагонів
"Зазначений сервіс буде доступний після відновлення повноцінної роботи АСК ВП УЗ (але для відновлення необхідно провести великий обсяг робіт, кінцеві терміни відновлення АСК ВП УЗ поки не визначені)", - повідомив Ткачов.
"Зазначені в повідомлені терміни є орієнтовними та можуть бути скориговані в процесі робіт по відновленню. Фахівці АТ "Укрзалізниця" працюють на пришвидшення процесу відновлення ІТ системи. Вибачаємось за тимчасові незручності в Вашій роботі", - вказав посадовець УЗ.
Доповнення
Кібератака вплинула на всі напрямки діяльності Укрзалізниці, у тому числі на перевезення вантажів.