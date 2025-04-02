Укрзализныця восстанавливает IT-системы грузовой вертикали после кибератаки: детали и сроки

Укрзализныця восстанавливает IT-системы грузовой вертикали, приоритет - финансовая отчетность. Продолжаются работы над АСК ВП УЗ, частично восстановят Э_Портал УЗ-КАРГО до 06.04.2025.

Укрзализныця восстанавливает IT-системы грузовой вертикали, приоритет – финансовая отчетность, также продолжаются работы над возобновлением работы АСК ВП УЗ, частично планируют восстановить Э_Портал УЗ-КАРГО до конца недели, сообщил заместитель директора Департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачев в Facebook, пишет УНН. Информируем об очередности восстановления приложений и автоматизированных систем грузовой вертикали АО "Укрзализныця"! Первый приоритет - восстановление кассовой финансовой отчетности - написал Ткачев. С его слов, речь идет о: восстановлении работы АРМ ТВК/АРМ ТВК-КОРДОН - автоматизированный инструмент для обработки, таксировки перевозочного документа. Срок - 01.04.2025 (сейчас уже работает в тестовом режиме);

запуск АРМ ЕТехПД, чтобы ЕРЦ могли рассчитывать и вводить в автоматизированные системы первичные перевозочные документы, ГУ-46, ФДУ-92. Срок - 03.04.2025;

формирование упрощенной системы ввода информации из первичных бумажных документов с имеющимся сальдо на 22.03.2025. При внедрении упрощенной формы ввода информации из первичных бумажных документов ЕРЦ сможет вводить платежи и вместе со станциями и ПКОПД будут вводить общую информацию о начисленных платежах из документов, что позволит оперативно контролировать сальдо на счетах клиентов и недопущение дебиторской задолженности на период восстановления работоспособности автоматизированных систем по грузовым железнодорожным перевозкам. Срок - 03.04.2025;

восстановление работы картотек грузовых вагонов (АБД ПВ) и специализированного подвижного состава (АБД СРС). Срок - восстановлено в тестовом режиме;

временный инструмент контроля за наличием средств на счету клиентов (сальдо). Срок - 03.04.2025;

восстановление регистрации налоговых накладных по авансовым платежам клиентов путем сбора информации о проведенных оплатах непосредственно из системы Клиент-банк. Срок - 03.04.2025. Регистрация налоговых накладных будет происходить через приложение МЕдок. Восстановление МЕдок запланировано 02.04.2025. Одна из главных задач - восстановление работы АСК ВП УЗ, которая является главной автоматизированной системой грузовых перевозок. Это позволит обеспечить IT-поддержку перевозочного процесса (в том числе слежением за состоянием и нахождением грузовых вагонов). Работы по восстановлению АСК ВП УЗ продолжаются, сроки пока не определены - отметил Ткачев. Относительно Э_Портала: Частичное возобновление работы Личного кабинета Э_Портал УЗ-КАРГО - до конца недели (06.04.2025). Сокращенный функционал. Относительно предоставления перечней списания средств с лицевых счетов отправителей Перечень списания средств с лицевых счетов отправителей, со слов Ткачева, будет восстановлен после проверки и ввода в информационную систему перевозочных документов, которые были оформлены в бумажном виде с 23.03.2025 до 03.04.2025. "Из-за большого количества оформленных бумажных документов (более 50 тыс.) процесс проверки документов и внесения в информационную систему УЗ может занять период от 20-60 суток", - отметил Ткачев. Относительно возобновления предоставления информации по дислокации грузовых вагонов "Указанный сервис будет доступен после восстановления полноценной работы АСК ВП УЗ (но для восстановления необходимо провести большой объем работ, конечные сроки восстановления АСК ВП УЗ пока не определены)", - сообщил Ткачев. "Указанные в сообщении сроки являются ориентировочными и могут быть скорректированы в процессе работ по восстановлению. Специалисты АО "Укрзализныця" работают на ускорение процесса восстановления IT-системы. Приносим извинения за временные неудобства в Вашей работе", - указал чиновник УЗ. Дополнение Кибератака повлияла на все направления деятельности Укрзализныци, в том числе на перевозку грузов.

