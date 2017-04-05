"Укрзалізниця" заощадила півмільйона бюджетних коштів на закупівлі мастильних матеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У березні поточного року філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” провела тендер на закупівлю більш ніж 700 тонн оливи та мастильних матеріалів, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.
Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 30 103 033,80 грн.
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 9 березня.
Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “ВОГ АЕРО ДЖЕТ” — 29 620 338,83.
Таким чином, економія державних коштів УЗ, порівняно з очікуваною вартістю тендера, становила близько 0,5 млн грн.
Як повідомляв УНН, нещодавно WOG знизив вартість дизпалива для “Укрзалізниці” на 5 млн грн.