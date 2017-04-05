"Укрзализныця" сэкономила полмиллиона бюджетных средств на закупке смазочных материалов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В марте текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО ”Укрзализныця“ провела тендер на закупку более 700 тонн масла и смазочных материалов, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок “ProZorro”.
Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 30103 033,80 грн.
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 9 марта.
Наименьшее ценовое предложение поступило от ООО "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" - 29 620 338,83.
Таким образом, экономия государственных средств УЗ, по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера, составляла около 0,5 млн грн.
Как сообщал УНН, недавно WOG снизил стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" на 5 млн грн.