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Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Укрзалізниця призначила додаткові рейси на 6-8 січня. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяні свята

Цитата

«Один різдвяний вікенд від'їздили, переходимо до другого», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Додаткові рейси від Укрзалізниці на 6-8 січня:

· 180/179 Київ — Дніпро

6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.

· 191/192 Київ — Львів

8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

· 176/175 Київ — Кривий Ріг

8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

· 104/103 Київ — Харків

8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

· 168 Львів — Одеса

8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

«Нагадуємо також, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Новорічну ніч у потягах в Україні провели 6,2 тис. людей.

На зимові свята повертають експрес до гірськолижного курорту Буковель.

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