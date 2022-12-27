На зимові свята повертають експрес до гірськолижного курорту Буковель

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"Поїзд №810/809 Львів - Ясіня відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50", - йдеться у повідомленні.

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Поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

Раніше

Укрзалізниця повідомила про додаткові поїзди у західному напрямку.