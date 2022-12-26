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"Укрзалізниця" повідомила про додаткові поїзди у західному напрямку

"Укрзалізниця" повідомила про додаткові поїзди у західному напрямку

Київ • УНН

 • 389740 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Акціонерне товариство “Укрзалізниця” повідомило про призначення семи додаткових рейсів пасажирських поїздів, більшість з яких — у західному напрямку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.

Деталі

Згідно з повідомленням “Укрзалізниці”, йдеться про поїзди з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців і Кривого Рогу, а також з Одеси до Ужгорода, із Запоріжжя до Івано-Франківська та з Харкова до Львова.

Розклад поїздів

191/192 Київ — Львів
30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

229/230 Київ — Ужгород
29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23.
Зворотно з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса — Ужгород
З Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02.
Зворотно з 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.

216/215 Запоріжжя — Івано-Франківськ
Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.
Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

255/256 Київ — Чернівці
Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.
Зворотньо з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

211/212 Харків — Львів
Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.
Зворотно — о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

І ще одне “бонусне” призначення для Кривбасу, де також маємо різке зростання попиту на квитки:

176/175 Київ — Кривий Ріг
Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07.
Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Нагадаємо

На період свят "Укрзалізниця" призначила поїзд Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві запрацював перший святковий ретро-поїзд

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