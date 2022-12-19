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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Лижний експрес" повертається: на свята в Україні запустять поїзд до куротного Славського

"Лижний експрес" повертається: на свята в Україні запустять поїзд до куротного Славського

Київ • УНН

 • 394111 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір, передає УНН із посиланням на повідомлення УЗ.

Цитата

"На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними УЗ, поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.

Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вперше з 24 лютого до Херсона прибув поїзд. Його зустрічали оплесками та вигуками "Слава Україні!"

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