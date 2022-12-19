"Лижний експрес" повертається: на свята в Україні запустять поїзд до куротного Славського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір, передає УНН із посиланням на повідомлення УЗ.
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"На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними УЗ, поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.
Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.
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