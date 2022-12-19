"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд в курортное Славское

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. На период праздников Укрзализныця назначает поезд №745/746 Киев — Славское, который довезет пассажиров прямиком до гор, передает УНН со ссылкой на сообщение УЗ.

Цитата

"На период праздников Укрзализныця назначает поезд №745/746 Киев — Славское, который домчит пассажиров прямо к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа", - говорится в сообщении.

Детали

По данным УЗ, поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14.10 и прибывать в Киев в 22.07.

Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

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