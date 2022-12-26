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"Укрзализныця" сообщила о дополнительных поездах в западном направлении

"Укрзализныця" сообщила о дополнительных поездах в западном направлении

Киев • УНН

 • 389738 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Акционерное общество “Укрзализныця” сообщило о назначении семи дополнительных рейсов пассажирских поездов, большинство из которых  — в западном направлении.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Детали

Согласно сообщениям “Укрзализныци”, речь идет о поездах из Киева в Львов, Ужгород, Черновцы и Кривого Рога, а также из Одессы до Ужгорода, из Запорожья до Ивано-Франковска и из Харькова до Львова.

Расписание поездов

191/192 Киев — Львов
30.12.2022 в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.
Обратно с 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.

229/230 Киев — Ужгород
29.12.2022 из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23.
Обратно с 30.12.2022 в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.

238/237 Одесса — Ужгород
Из Одессы 29.12.2022 в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02.
Обратно с 30.12.2022 в 17.00 с возвращением в Одессу в 11:06.

216/215 Запорожье — Ивано-Франковск
будет отправляться из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05 через Львов в 04:58- 05:50 в Ивано-Франковска в 08:13.
Обратно 29 и 31.12.2022 в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 до Запорожья в 12:05.

255/256 Киев — Черновцы
будет отправляться из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю до Черновцов о 05:50.
Обратно из Буковины 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицы в 09:22.

211/212 Харьков — Львов
будет отправляться из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием в Львов в 08:27.
Обратно — в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

И еще одно “бонусное” назначение для Кривбасса, где также имеем резкий рост спроса на билеты:

176/175 Киев — Кривой Рог
Будет отправляться из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07.
Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

Напомним

На период праздников "Укрзализныця" назначила поезд Киев — Славское, который домчит пассажиров прямо к горам.

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