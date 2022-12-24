У святковий рейс після відбою тривоги відправляється ретро-поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У перший святковий рейс після відбою тривоги у Києві сьогодні відправляється ретро-поїзд, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"У Києві відбій повітряної тривоги. Посадку на ретро-поїзд відновлено. Відправлення першого святкового рейсу відбудеться за декілька хвилин", - зазначили в УЗ.
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