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В праздничный рейс после отбоя тревоги отправляется ретро-поезд

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В первый праздничный рейс после отбоя тревоги в Киеве сегодня отправляется ретро-поезд, сообщили в АО "Укрзализныця" в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Киеве отбой воздушной тревоги. Посадка на ретро-поезд возобновлена. Отправка первого праздничного рейса состоится через несколько минут", - отметили в УЗ.

Ранее

Отправку рождественского паровоза в Киеве 24 декабря отложили из-за воздушной тревоги.

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