Відправку різдвяного паровоза відклали через повітряну тривогу

Цитата

"Через повітряну тривогу у Києві відправка різдвяного паровоза зсувається до відбою повітряної тривоги. Резервний час відправлення: 14:00", - зазначили у компанії.

Людей попросили пройти в укриття.

"Посадка на інші поїзди відбувається за графіком через підземні переходи", - вказали в УЗ.

Доповнення

Поїзд Святого Миколая привіз подарунки для дітей зі Слов'янська та Краматорська.