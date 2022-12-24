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Відправку різдвяного паровоза відклали через повітряну тривогу

Відправку різдвяного паровоза відклали через повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 372676 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Відправку різдвяного паровоза у Києві відклали через повітряну тривогу, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Через повітряну тривогу у Києві відправка різдвяного паровоза зсувається до відбою повітряної тривоги. Резервний час відправлення: 14:00", - зазначили у компанії.

Людей попросили пройти в укриття.

"Посадка на інші поїзди відбувається за графіком через підземні переходи", - вказали в УЗ.

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