Поїзд Святого Миколая привіз подарунки для дітей зі Слов'янська та Краматорська
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні запустили потяг-резиденцію Святого Миколая, який впродовж п’яти днів розвозитиме подарунки для дітей з деокупованих територій України. Сьогодні, 20 грудня, потяг зупиниться у Слов'янську та Краматорську Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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Далі потяг попрямує на звільнені території Харківської області та півдня України. Всього подарунки отримають 30 тисяч дітей, зазначив Кириленко.
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"Це спільна ініціатива Укрзалізниці та ЮНІСЕФ, покликана бодай частково подолати гуманітарні наслідки російської агресії. Загалом ЮНІСЕФ уже виділили понад 100 мільйонів доларів на підтримку українських дітей — їхню допомогу відчули понад 120 тисяч родин", - йдеться в повідомленні.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін на сторінці у Telegram повідомив, що "потяг рухається за графіком".
Нагадаємо
Астролог Маша Берест у коментарі УНН розповіла, як обрати подарунок на Новий рік в залежності від знаку зодіака.