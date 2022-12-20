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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18030 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Поїзд Святого Миколая привіз подарунки для дітей зі Слов'янська та Краматорська

Поїзд Святого Миколая привіз подарунки для дітей зі Слов'янська та Краматорська

Київ • УНН

 • 361459 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні запустили потяг-резиденцію Святого Миколая, який впродовж п’яти днів розвозитиме подарунки для дітей з деокупованих територій України. Сьогодні, 20 грудня, потяг зупиниться у Слов'янську та Краматорську Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Далі потяг попрямує на звільнені території Харківської області та півдня України. Всього подарунки отримають 30 тисяч дітей, зазначив Кириленко.

Цитата

"Це спільна ініціатива Укрзалізниці та ЮНІСЕФ, покликана бодай частково подолати гуманітарні наслідки російської агресії. Загалом ЮНІСЕФ уже виділили понад 100 мільйонів доларів на підтримку українських дітей — їхню допомогу відчули понад 120 тисяч родин", - йдеться в повідомленні.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін на сторінці у Telegram повідомив, що "потяг рухається за графіком".

Нагадаємо

Астролог Маша Берест у коментарі УНН розповіла, як обрати подарунок на Новий рік в залежності від знаку зодіака.

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