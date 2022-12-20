Поезд Святого Николая привез подарки для детей из Славянска и Краматорска
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине запустили поезд-резиденцию Святого Николая, который в течение пяти дней будет развозить подарки для детей с деоккупированных территорий Украины. Сегодня, 20 декабря, поезд остановится в Славянске и Краматорске Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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Далее поезд направится на освобожденные территории Харьковской области и юга Украины. Всего подарки получат 30 тысяч детей, отметил Кириленко.
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"Это общая инициатива Укрзализныци и ЮНИСЕФ, призванная хотя бы частично преодолеть гуманитарные последствия российской агрессии. Всего ЮНИСЕФ уже выделили более 100 миллионов долларов в поддержку украинских детей — их помощь почувствовали более 120 тысяч семей", - говорится в сообщении.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин на странице в Telegram сообщил, что "поезд движется по графику".
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