Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на рождественские праздники

Цитата

«Один рождественский уикенд отъездили, переходим ко второму», - говорится в сообщении.

Детали

Дополнительные рейсы от Укрзализныци на 6-8 января:

·180/179 Киев —Днепр

6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.

·191/192 Киев —Львов

8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.

·176/175 Киев — Кривой Рог

8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

·104/103 Киев —Харьков

8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.

·168 Львов —Одесса

8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

«Напоминаем также, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Новогоднюю ночь в поездах в Украине провели 6,2 тыс. человек.

На зимние праздники возвращают экспресс к горнолыжному курорту Буковель.