Укрзалізниця презентувала модернізований електропоїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Укрзалізниця презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях, передає УНН.
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"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі Луганськтепловоз, поповнив перелік відновлених приміських поїздів Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні УЗ.
Деталі
В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.
Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.
Електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.
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