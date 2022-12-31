Укрзализныця презентовала модернизированный электропоезд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Укрзализныця презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях, передает УНН.
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"После капитального ремонта этот электропоезд, изготовленный на украинском заводе Лугансктепловоз, пополнил перечень восстановленных пригородных поездов Укрзализныци", - говорится в сообщении УЗ.
Детали
В электропоезде установлены пандусы в каждом главном вагоне поезда, инклюзивные туалеты (со пеленальными столиками), обустроены места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде), места для сидения для пассажиров с инвалидностью.
Также поезд оснащен USB/Type-C портами для зарядки гаджетов, внешними и внутренними системами видеонаблюдения, освещением зон посадки и высадки пассажиров.
Электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.
Напомним
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