Новорічний сюрприз: у Львові запускають ретро-поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Львові запускають ретро-поїзд до зимових свят. Про це повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Ще один сюрприз до зимових свят. Запускаємо у Львові казковий ретро-поїзд. Він курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня", - вказали в компанії.
Деталі
Чотири вагони везтиме паротяг Ер № 797-86.
У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу тричі на день.
Тривалість подорожі - півтори години.
Продаж квитків на подорож «Святковим паровозом» уже відкрито.
Доповнення
24 грудня у Києві також запустили ретро-поїзд.