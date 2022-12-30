Новорічний сюрприз: у Львові запускають ретро-поїзд

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"Ще один сюрприз до зимових свят. Запускаємо у Львові казковий ретро-поїзд. Він курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня", - вказали в компанії.

Деталі

Чотири вагони везтиме паротяг Ер № 797-86.

У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу тричі на день.

Тривалість подорожі - півтори години.

Продаж квитків на подорож «Святковим паровозом» уже відкрито.

Доповнення

24 грудня у Києві також запустили ретро-поїзд.