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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новогодний сюрприз: во Львове запускают ретро-поезд

Киев • УНН

 • 473158 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во Львове запускают ретро-поезд к зимним праздникам. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"Еще один сюрприз к зимним праздникам. Запускаем во Львове сказочный ретро-поезд. Он будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января", - указали в компании.

Детали

Четыре вагона будет везти паровоз Эр №797-86.

В указанные дни праздничный поезд будет отправляться в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала трижды в день.

Продолжительность путешествия – полтора часа.

Продажа билетов на поездку «Праздничным паровозом» уже открыта.

Дополнение

24 декабря в Киеве также запустили ретро-поезд.

Украинские Национальные Новости

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