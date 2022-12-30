Новогодний сюрприз: во Львове запускают ретро-поезд

Цитата

"Еще один сюрприз к зимним праздникам. Запускаем во Львове сказочный ретро-поезд. Он будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января", - указали в компании.

Детали

Четыре вагона будет везти паровоз Эр №797-86.

В указанные дни праздничный поезд будет отправляться в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала трижды в день.

Продолжительность путешествия – полтора часа.

Продажа билетов на поездку «Праздничным паровозом» уже открыта.

Дополнение

24 декабря в Киеве также запустили ретро-поезд.