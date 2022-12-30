Новогодний сюрприз: во Львове запускают ретро-поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во Львове запускают ретро-поезд к зимним праздникам. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
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"Еще один сюрприз к зимним праздникам. Запускаем во Львове сказочный ретро-поезд. Он будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января", - указали в компании.
Детали
Четыре вагона будет везти паровоз Эр №797-86.
В указанные дни праздничный поезд будет отправляться в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала трижды в день.
Продолжительность путешествия – полтора часа.
Продажа билетов на поездку «Праздничным паровозом» уже открыта.
Дополнение
24 декабря в Киеве также запустили ретро-поезд.