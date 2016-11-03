“Укрзалізниця” планує придбати у 2017 році 6 тис. вантажних вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У наступному році “Укрзалізниця” планує придбати шість тисяч вантажних вагонів. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Поки що ми хочемо придбати в наступному році 6 тисяч вантажних вагонів, переважно це будуть напіввагони, а також ми думаємо про модернізацію зерновозів. При цьому ми плануємо завантажити саме українські підприємства, зокрема Дарницький вагоноремонтний завод”, — сказав голова правління ПАТ “Укрзалізниця” " В.Бальчун.
Як повідомляв УНН, за словами В.Бальчуна парк вантажних вагонів “Укрзалізниці” має становити 72 тис. вагонів для того, щоб забезпечувати перевезення вантажів в пікові періоди.