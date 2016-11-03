"Укрзализныця" планирует приобрести в 2017 году 6 тыс. грузовых вагонов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В следующем году "Укрзализныця" планирует приобрести шесть тысяч грузовых вагонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
"Пока что мы хотим приобрести в следующем году 6 000 грузовых вагонов, в основном это будут полувагоны, а также мы думаем о модернизации зерновозов. При этом мы планируем загрузить именно украинские предприятия, в частности Дарницкий вагоноремонтный завод", - сказал глава правления ПАО "Укрзализныця" В.Бальчун.
Как сообщал УНН, по словам В.Бальчуна, парк грузовых вагонов "Укрзализныци" должен составлять 72 тыс. вагонов для того, чтобы обеспечивать перевозку грузов в пиковые периоды.