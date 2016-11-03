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15 марта, 19:03 • 115296 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166844 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138104 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130543 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112859 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105504 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101437 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" планирует приобрести в 2017 году 6 тыс. грузовых вагонов

"Укрзализныця" планирует приобрести в 2017 году 6 тыс. грузовых вагонов

Киев • УНН

 • 9665 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В следующем году "Укрзализныця" планирует приобрести шесть тысяч грузовых вагонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".

"Пока что мы хотим приобрести в следующем году 6 000 грузовых вагонов, в основном это будут полувагоны, а также мы думаем о модернизации зерновозов. При этом мы планируем загрузить именно украинские предприятия, в частности Дарницкий вагоноремонтный завод", - сказал глава правления ПАО "Укрзализныця" В.Бальчун.

Как сообщал УНН, по словам В.Бальчуна, парк грузовых вагонов "Укрзализныци" должен составлять 72 тыс. вагонов для того, чтобы обеспечивать перевозку грузов в пиковые периоды.

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