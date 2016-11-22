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“Укрзалізниця” підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів — В.Гройсман

Київ • УНН

 • 7123 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Укрзалізниця” підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів — В.Гройсман

“ПАТ „Укрзалізниця“ підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів. На мій погляд, ця новина знакова відразу з декількох точок зору. По-перше, маємо сигнал, що Укрзалізниця починає врешті-решт оживати і оновлювати свої потужності. По-друге, очевидно, що оживає економіка, на ринку є попит на перевезення і він буде зростати. І по -третє, ці вагони замовлені у вітчизняних виробників, а це означає відродження нашої промисловості і додаткові робочі місця”, — написав В.Гройсман.

“Вважаю, що саме з таких конкретних речей і складається відродження вітчизняної економіки. І моє завдання, щоб таких новин було більше і отримували ми їх частіше, тому що саме в них виражаються в кінцевому рахунку результати наших зусиль як Уряду”, — сказано в повідомленні Прем'єра.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” планує придбати у 2017 році 6 тис. вантажних вагонів.

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