“Укрзалізниця” підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів — В.Гройсман

“ПАТ „Укрзалізниця“ підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів. На мій погляд, ця новина знакова відразу з декількох точок зору. По-перше, маємо сигнал, що Укрзалізниця починає врешті-решт оживати і оновлювати свої потужності. По-друге, очевидно, що оживає економіка, на ринку є попит на перевезення і він буде зростати. І по -третє, ці вагони замовлені у вітчизняних виробників, а це означає відродження нашої промисловості і додаткові робочі місця”, — написав В.Гройсман.

“Вважаю, що саме з таких конкретних речей і складається відродження вітчизняної економіки. І моє завдання, щоб таких новин було більше і отримували ми їх частіше, тому що саме в них виражаються в кінцевому рахунку результати наших зусиль як Уряду”, — сказано в повідомленні Прем'єра.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” планує придбати у 2017 році 6 тис. вантажних вагонів.