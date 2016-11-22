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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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"Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 7123 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. ПАО "Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов - В.Гройсман

"ПАО "Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов. На мой взгляд, эта новость знаковая сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, есть сигнал, что Укрзализныця начинает в конце концов оживать и обновлять свои мощности. Во-вторых, очевидно, что оживает экономика, на рынке есть спрос на перевозки и он будет расти. И в-третьих, эти вагоны заказаны у отечественных производителей, а это означает возрождение нашей промышленности и дополнительные рабочие места", - написал В.Гройсман.

"Считаю, что именно с таких конкретных вещей и состоит возрождение отечественной экономики. И моя задача, чтобы таких новостей было больше и получали мы их чаще, так как именно в них выражаются в конечном счете результаты наших усилий как Правительства", - говорится в сообщении Премьера.

Напомним, "Укрзализныця" планирует приобрести в 2017 году 6 тыс. грузовых вагонов.

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