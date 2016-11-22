"Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов - В.Гройсман

"ПАО "Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов. На мой взгляд, эта новость знаковая сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, есть сигнал, что Укрзализныця начинает в конце концов оживать и обновлять свои мощности. Во-вторых, очевидно, что оживает экономика, на рынке есть спрос на перевозки и он будет расти. И в-третьих, эти вагоны заказаны у отечественных производителей, а это означает возрождение нашей промышленности и дополнительные рабочие места", - написал В.Гройсман.

"Считаю, что именно с таких конкретных вещей и состоит возрождение отечественной экономики. И моя задача, чтобы таких новостей было больше и получали мы их чаще, так как именно в них выражаются в конечном счете результаты наших усилий как Правительства", - говорится в сообщении Премьера.

Напомним, "Укрзализныця" планирует приобрести в 2017 году 6 тыс. грузовых вагонов.