"Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала залізничні квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. "Укрзалізниця" виправила технічну помилку в системі сервісу придбання електронних проїзний квитків. Через неї частина інформації на квитках могла б бути російською мовою. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише УНН.
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«За результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови АТ “Укрзалізниця”, ініційованих Уповноваженим із захисту державної мови, технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою, виправлена», - написав Кремінь у Facebook.
В "Укрзалізниці" також заявили, що в межах дерусифікації, окрім зміни мови, якою друкуються квитки в міжнародному сполученні, планують замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки.
Крім того, хочуть визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, які також потім перейменують.
Також планують змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.
Нагадаємо
25 липня, розгорівся мовний скандал щодо використання мови окупанта на пасажирських квитках Укрзалізниці. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав перевірку, наголосивши, що це серйозне порушення мовного закону з боку Укрзалізниці.
Після чого Укрзалізниця презентувала електронний міжнародний квиток, надрукований українською та англійською.