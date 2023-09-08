"Укрзализныця" окончательно дерусифицировала железнодорожные билеты

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«По результатам мероприятий государственного контроля за применением государственного языка АО “Укрзализныця”, инициированных Уполномоченным по защите государственного языка, техническая ошибка в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена на негосударственном языке, исправлена», - написал Креминь в Facebook.

В "Укрзализныце" также заявили, что в рамках дерусификации, кроме изменения языка, на котором печатаются билеты в международном сообщении, планируют заменить информационные вывески, пиктограммы, стенды, штампы, печати, удостоверения работников и бланки.

Кроме того, хотят определить перечень разделительных и остановочных пунктов, которые также потом переименуют.

Также планируют изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе хозяйства пригородных пассажирских перевозок и тому подобное.

Напомним

25 июля, разгорелся языковой скандал относительно использования языка оккупанта на пассажирских билетах Укрзализныци. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень начал проверку, отметив, что это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци.

После чего Укрзализныця представила электронный международный билет, напечатанный на украинском и английском языках.